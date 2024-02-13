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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عصابة السيدات لسرقة رواد البنوك بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت مباحث أوسيم القبض على 3 سيدات وسائق توك توك، بتهمة تشكيل عصابة اختصت في تتبع المواطنين وسرقتهم أثناء سحبهم مبالغ مالية من البنوك.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من "إنجى. ع" تفيد بسرقة حافظة نقودها بعد خروجها من أحد البنوك، حيث فقدت مبلغًا ماليًا وبطاقات ائتمان خاصة بالبنك.

وبعد جمع المعلومات والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم: "سماح- 40 سنة"، و"رابعة- 30 سنة"، و"مروة- 34 سنة"، إضافة إلى سائق توك توك يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد تم القبض عليهم جميعًا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، حيث اعترفت الأولى والثانية بسرقة الضحايا عن طريق المغافلة أثناء استقلالهم للميكروباص، واعترفت الثالثة بتتبع المجني عليها بعد سحبها للمبلغ من البنك، فيما اعترف الرابع بتوصيل النساء والانتظار بواسطة التوك توك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد المسروقات، وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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