عدوان إسرائيل على رفح وغزة.. جرائم حرب مع سبق الإصرار والترصد (فيديو)

رغم الرفض والتحذيرات الإقليمية والعربية بشأن العدوان على رفح والتي تأوي أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني؛ يواصل الاحتلال لليوم الثالث عى التوالي شن العدوان على رفح برا وبحرا وجوا مُنفذا عشرات الغارات العدانية على المدنيين العزل والتي بدأت منذ الـ 7 من أكتوبر ردًا على طوفان الأقصى قبل 130 يومًا.

وحذرت اليونيسف من الوضع الكارثي لـ العدوان الإسرائيلي على رفح؛ مؤكدة أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لكارثة على حياة الأطفال والمدنيين خاصة وأن الوضع في رفح الفلسطينية كارثي في ظل وجود عدد هائل من النازحين.

