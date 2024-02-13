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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 628 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 628 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (1100 طن سلع تموينية أبرزها:

162 طن أرز.

62 طن سكر.

52 طن دقيق.

520 طن أعلاف حيوانية.

254 ألف لتر مواد بترولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

ضبط 628 قضية وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق