محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى وتأهيل البيارات بمنطقة أبراج الربيع، بحى غرب مدينة كفرالشيخ، والأعمال الجارية بالخط الرئيسي للصرف الصحي ليتم بذلك وضع حل نهائي لمشكلة أعطال الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع.

في ضوء الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين وتعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ تلبيةً لإحتياجاتهم، وفى إطار الجولات اليومية التي يقوم بها اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً والإستماع إليهم وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

شدد محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة جميع المرافق "مياة - صرف صحى - كهرباء إتصالات غاز " ومتابعة دورية لأعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة وعلاج مشاكل مواسير وشبكات وبيارات الصرف الصحى بأبراج الربيع، وترميم الشوارع الرئسية بمداخل العمارات وزرعتها بالأشجار وغلق الأبواب المخالفة بالعمارات، مراعاة للنظام والصالح العام.

وشدد على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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