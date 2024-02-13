طلب إحاطة للرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى.

وأوضحت النائبة هند رشاد في طلب الإحاطة، أن وزارة التموين أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوى وهو ما يتطلب بالضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وذلك للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون التى أعلنت عنها الوزارة.

وأكدت النائبة على ضرورة أن يكون هناك قناة للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة، بالإضافة لتنظيم عدد من الجولات الميدانية المباشرة على المحال المشاركة فى الأوكازيون للوقوف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تغليظ عقوبة طرح عروض وهمية، على أن يتم سرعة تحرير محاضر للمخالفين، وإعلان ذلك فى مختلف وسائل الإعلام لردع المخالفين والمتجاوزين، وكل من يخالف التعليمات والمواصفات المنصوص عليها.