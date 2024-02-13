شاهيناز تطرح أغنية "وحش الكون" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " وحش الكون"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية "وحش الكون" من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد، وتوزيع محمد حريقة، إنتاج شركة بروتكت ميديا.

وتقول كلمات أغنية "وحش الكون":"أنت طول عمرك خيبان

فعل لاء وبس لسان

قلبي مش يقبل يتهان

ياللي واقع من نظري

خدت منك بس كلام

تنسي وعدك لما تنام

امشي بقي مش عايزه سلام

لاعملي فالح ولا نظري..".



يذكر أن شاهيناز طرحت مؤخرا عددا من الأغاني منها: قلبي بيدلع، دندنة، مصرية، لو ناسيين أفكركوا.