النمسا: القبض على 725 شخصًا بتهمة تهريب البشر

أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم الاثنين، القبض على 725 مهربًا للبشر، وذلك على الرغم من انخفاض طلبات اللجوء إلى النصف في العام الماضي.

وأكد كارنر في تصريحاته اليوم الاثنين أن الجهود المستمرة لمكافحة مافيا التهريب الوحشية وغير الإنسانية تتطلب تعاونًا دوليًا، وأشاد بالدور الرائد الذي لعبته النمسا في التعاون عبر الحدود.

وأوضح الوزير أن فريق عمل "غرب البلقان"، الذي أنشأته وتقوده النمسا لمكافحة تجارة البشر، يشكل نظام إنذار مبكر ومركزًا للمعلومات، وقد نما ليكون فعالًا في محاربة التهريب، وتمت إضافة تركيا مؤخرًا كعضو مهم في الفريق.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع تركيا لتقييد الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب، مع التأكيد على ضرورة محاربة التهريب بفعالية من خلال التعاون الدولي وتبادل الاستخبارات وتوفير الدعم السريع عند الضرورة من خلال الأفراد أو الخبرة أو التكنولوجيا.