محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال في محور طريق النعناعية بكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال متابعته استمرار الأعمال في محور طريق النعناعية.

حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية، حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعية.

وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، فيجري الآن أعمال الأرنكة خلف الحائط الساند تمهيدا لسريان المصرف وجاري أعمال الكحلة خلف الحائط الساند.