أمراض القلب والاكتئاب.. أسباب الإصابة بضيق التنفس

يعاني العديد من الأشخاص من ضيق التنفس ، وهو صعوبة استنشاق الهواء ووصوله إلى الرئتين ، فتشعر كأنك تلهث ولا يتم معرفة مدى خطورته؛ لذلك يجب التوجه للطبيب لمعرفة حتى لا يزيد الأمر على المريض ويصبح الوضع أكثر خطورة.

أسباب الإصابة

وتنتشر الإصابة بضيق التنفس أكثر بين مرضى القلب والرئتين، وقد يكون بسبب الربو أو الحساسية أو القلق، وممارسة التمارين الرياضية بطريقة كبيرة، ذو السمنة والاكتئاب؛ وذلك وفقًا لما ذكره موقع «الطبي».

وأوضح الموقع أن من ضمن الأسباب أيضًا فقر الدم والتسمم بأول أوكسيد الكربون، وبعض حالات الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية وأمراض الجهاز العصبي المركزي، ومتلازمة فرط التهوية، والتوتر والتعب واضطراب القلق.

طرق العلاج

وأشار الموقع أنه في حالة الاصابة بضيق التنفس ينصح الأطباء بالتوجه لاستشارة الطبيب لتحديد العلاح ويجب معرفة العامل المسبب، لتحديد العلاج والذي يعمل على توسيع القصبات الهوائية.

ومن طرق العلاج أيضًا إعادة التأهيل الرئوي، وذلك باداء بعض التعليمات والتمارين التي تحسن الرئتين وحياة المريض، وأداء التمارين الرياضية بطريقة سليمة واتباع نظام غذائي سليم، الى جانب اعادة تأهيل القلب وذلك بتحسين حياة المريض للسيطرة على ضيق التنفس.

ويوجد أيضًا العلاج عن طريق الأدوية؛ وذلك في حالات الربو والتي يستخدم لها أدوية موسعات الشعب الهوائية، أما في حالة الإصابة بعدوى، مثل الالتهاب الرئوي الجرثومي فيمكن استخدام المضادات الحيوية، الى جانب العلاج بالجراحة ولكنها لا تعالج الانسداد أو تمنع تكراره، وإنما تحد من الأعراض.