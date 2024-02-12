وديا.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الفيوم

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك، التشكيل الأساسي لخوض مباراة الفيوم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب البنك الأهلي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان الزمالك قد فاز على فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وسجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري .