ads
الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وديا.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الفيوم

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك، التشكيل الأساسي لخوض مباراة الفيوم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب البنك الأهلي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان الزمالك قد فاز على فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم  الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وسجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري .

جوزيه جوميز الزمالك مسابقة الدوري أحمد مصطفى زيزو