بالفيديو.. وزير الخارجية: مستوى الدمار وقتل المدنيين فى غزة غير مسبوق

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق، ونرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الاثنين، أنه لابد من التشديد على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وتابع، أن دور سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية فعال للغاية، موضحًا أنه لابد من العمل على تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة بين مصر وسلوفينيا.

وأردف، وزير الخارجية: "ناقشنا مع وزيرة الخارجية السلوفينية سبل دعم الطاقة والصادرات بين مصر وسلوفينيا".