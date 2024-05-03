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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"علام" يتفقد استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح ببني سويف

تفقد السكرتير العام
تفقد السكرتير العام المساعد الوحدات المحلية
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في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  اليوم، بمتابعة استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية  لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.


حيث أشار السكرتير العام المساعد أنه جرى متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي جريت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وجرى التأكيد  على  استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.


كما جرى التشديد على الانتهاء من   قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

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الاستعدادات النهائية السكرتير العام المساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بدء العمل بني سويف