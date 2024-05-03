محافظ بني سويف يتابع جهود وإنجازات مديرية الزراعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل المنقضي، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات والبدء في زراعة 10آلاف و63 فدانًا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة.

وفيما يخص محصول القمح، فقد انطلقت عمليات الحصاد في مختلف قرى المحافظة، حيث بدأ المزارعون في توريده إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.

تم حصاد أكثر من 31ألف فدان من المساحة المزروعة والبالغ مساحتها 119ألف و267 فدان على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 14 طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 4زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى منيل موسى، ونعيم وباها وقاي، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد 219 ألف و403طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.

وتضمن التقرير أيضًا جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 3 قراريط بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 250 ألف و693 مزارعًا.

بينما تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام.

وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية حول خطة المكافحة المتكاملة لموسم القطن الحالي، كما تم تنفيذ 3 زيارات ميدانية خلال الأسبوع الماضي بمركزي الواسطى وناصر لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.