مدبولي: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.

وأوضح خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، والتي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.

وأشار إلى أن الحكومة تركز أيضًا على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وواصل، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.