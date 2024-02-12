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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الخميس.. "الحب فى الشعر العربي عبر العصور" ندوة بمكتبة الإسكندرية

ندوة مكتبة الاسكندرية
ندوة مكتبة الاسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات ندوة بعنوان "الحب في الشعر العربي عبر العصور" ، وذلك يوم الخميس 15 فبراير 2024، بقصر الأميرة خديجة.

ويحل ضيف هذا اللقاء الشاعر محمد البلشي، وتتضمن الندوة قراءة شعرية ومناقشة لبعض القصائد من ديوانيه «هوامش» و«زخات الأرق».

وكانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية حوارها السابع بعنوان «العدل والإحسان في الزواج» ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية»، والذي دار حول الأخلاق والقوانين المتعلقة بالزواج من منظور القرآن والسنة والتراث القانوني الإسلامي والممارسات التاريخية، والقانون المعاصر، وكيفية دعم العلاقات الزوجية القائمة على المساواة من داخل التراث الإسلامي.

«حوارات الإسكندرية» هي سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية بمبادرة من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دوري يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، وبين الحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية بأن تكون همزة الوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية.

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