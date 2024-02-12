بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء إنقلاب سيارة توناية بمدخل الإذاعة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة مع نفسها بنطاق مركز شرطة كفر الدوار وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة توناية بمدخل الإذاعة وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" س.ال، ( 66 عامًا )، م.ع، ( 45 عامًا )، و.س، ( 42 عامًا )، ن.ع، ( 50 عامًا )، م.ع، ( 64 عامًا )، ا.م، ( 15 عامًا )"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم بالمستشفي.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.