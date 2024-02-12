صور.. التضامن تفتتح حضانة مجهزة لذوي الهمم في الوادي الجديد

الإثنين 12/فبراير/2024 - 01:24 م

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، دار رعاية "حضانة" مجهزة لذوي الهمم بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد بتكلفة إجمالية 6.5 مليون جنيه.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، افتتاح حضانة " العبور" بمدينة الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي ودخولها الخدمة لخدمة الأسر الواحاتية بمدينة الخارجة.

أضاف المحافظ، أن الحضانة جرى إنشاؤها على مساحة ٨٠٠م٢ وتجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه؛ لخدمة السيدات العاملات وتوفير مكان آمن ولائق لأطفالهم، مشيدًا بتوفير خدمة استقبال الأطفال على ٣ فترات من الساعة ٨ صباحًا وحتى ١٠ مساءً؛ لتتناسب مع مواعيد عمل كافة العاملات بالجهات المختلفة.

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تجهيزات خاصة لذوي الهمم

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