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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. التضامن تفتتح حضانة مجهزة لذوي الهمم في الوادي الجديد

التضامن تفتتح حضانة
التضامن تفتتح حضانة مجهزة لذوي الهمم في الوادي الجديد
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افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، دار رعاية "حضانة" مجهزة لذوي الهمم  بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد بتكلفة إجمالية 6.5 مليون جنيه.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، افتتاح حضانة " العبور" بمدينة الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي ودخولها الخدمة لخدمة الأسر الواحاتية بمدينة الخارجة.

أضاف المحافظ،  أن الحضانة جرى إنشاؤها على مساحة ٨٠٠م٢ وتجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه؛ لخدمة السيدات العاملات وتوفير مكان آمن ولائق لأطفالهم، مشيدًا بتوفير خدمة استقبال الأطفال على ٣ فترات من الساعة ٨ صباحًا وحتى ١٠ مساءً؛ لتتناسب مع مواعيد عمل كافة العاملات بالجهات المختلفة.

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تجهيزات خاصة لذوي الهمم
تجهيزات خاصة لذوي الهمم
جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بحضانة العبور
جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بحضانة العبور
حضانة العبور بالخارجة
حضانة العبور بالخارجة
خدمات متنوعة بحضانة العبور بالخارجة
خدمات متنوعة بحضانة العبور بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقد حضانة العبور بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقد حضانة العبور بالخارجة
التضامن حضانة الخارجة الوادي الجديد