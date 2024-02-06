2 كم سمنة ومكرونة وصلصة بـ150 جنيها في منافذ متحركة بقرى الوادي الجديد (صور)

نفذت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، سلسة منافذ متحركة تجوب القرى لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى التابعة لمركز الخارجة .

قال محمد ناصر عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، إن أمانة المركز نفذت سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقريتي "ناصر الثورة وبولاق" التابعة لمركز الخارجة وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأوضح عباس، أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( 2 كجم سمنة و 2 كيس مكرونة و 2 صلصة ) بـ150 جنيه و ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

2 كم سمنة ومكرونة وصلصة بـ150 جنيه...في منافذ متحركة بقرى الوادي الجديد

اقبال المواطنين على منافذ حزب مستقبل وطن

أمانة حزب مستقبل وطن بالخارجة تطرح سلع مخفضة

جانب من مبادرات حزب مستقبل وطن لطرح سلع مخفضة بالوادي الجديد

مستقبل وطن يطرح سلع مخفضة بقرى الخارجة