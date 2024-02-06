بيض وخيار.. إصابة أسرة من 5 أشخاص بتسمم غذائي في الوادي الجديد

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 09:38 م

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة غذائية بقرية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول أسرة مقيمة بقرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة، مصابة باشتباه تسمم غذائي لمستشفى الداخلة العام.

تبين إصابة كل من " صابر سراج الدين محمد، 37 عامًا، ومقيم قرية "الهنداو" بمركز الداخلة، وأبنائه الثلاثة يوسف 12 عامًا، و "محمد" 13 عامًا و "لما" 8 أعوام، و" سحر فرغلي شاذلي، 32 عامًا، ومقيمة قرية "الهنداو" بمركز الداخلة، باشتباه تسمم تمثل في قيء مستمر وآلام في بالبطن إثر تناول وجبة غذائية مكونة من بيض وخيار.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتقديم العناية الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.