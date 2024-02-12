وزعت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، 15 طن تقاوى قمح لأول مرة على مزارعى سيوة، فى إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح على مستوى الجمهورية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه تم عمل حقول إرشاد زراعي للأصناف المحسنة للقمح، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمركزى الحمام وسيوة مع تنظيم قوافل إرشادية.

وأشار يوسف إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التنمية الزراعية، وبالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الزراعة؛ تم توريد وتوزيع 15 طن تقاوى قمح على مزارعى سيوة بدعم نصف الثمن، تم زراعة 600 فداناً لأول مرة بالواحة.

عمل 20 حقلا إرشاديا لزراعة أصناف القمح المحسنة

كما تم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية عمل 20 حقلا إرشاديا لزراعة أصناف القمح المحسنة منها 10 أفدنة بمدينة الحمام و10 أفدنة أخرى بمدينة سيوة بواقع مساحة فدان لكل حقل إرشادى.

الحفاظ على أشجار الزيتون وتحسين إنتاجها

من ناحية أخرى وفي مجال الحفاظ على أشجار الزيتون وتحسين إنتاجها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة؛ تم تنظيم مدرسة حقلية بمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح مع عدد من مزارعى الزيتون للتعرف على مشاكل الزيتون والتوعية بالممارسات والأساليب الزراعية الجيدة، وأيضا للمقننات المائية وبرامج التسميد والتقليم وطرق التوعية لأهم الآفات والأمراض التي تصيب محصول الزيتون وطرق المكافحة السليمة مع الخروج بعدد من التوصيات ومناقشة المزارعين مع عدد من كبار الأساتذة المتخصصين، والتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات والمناقشات المباشرة التى تعود على المزارعين بمزيد من النفع والتوعية للحفاظ على ثروة أشجار الزيتون كمورد اقتصادي هام لمزارعى مطروح وبما يحقق زيادة في الإنتاج.

زراعة مطروح: توزيع 15 طن تقاوى قمح على مزارعى سيوة

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