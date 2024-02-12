"المعلمين" تعلن زيادة مالية في الميزة التأمينية للمعاشات

تنظم نقابة المعلمين بعد غدٍ الأربعاء مؤتمرها السنوى العام برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بحضور رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لاعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالي، والتى على أثرها سيتم إعلان قيمة الزيادة الجديدة فى الميزة التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة التى سوف يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد، تطبق عقب الخروج على المعاش.

كما سيشهد المؤتمر إعلان جهود المجلس الحالى للنقابة بالأرقام والاحصائيات ماتم من تطوير للخدمات منذ تولى المسئولية فى يونيو عام 2014، وكشف قيمة المصروفات خلال السنوات الماضية ومنها المعاشات وخدمات صندوق الزمالة.

يشار الى أن آخر زيادة مالية للميزة التأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش هى 37 ألف جنيه تم اقرارها بداية العام الماضى 2023.