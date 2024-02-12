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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عصابات سرقة المواطنين بمنطقة العجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيلين عصابيين بتهم سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

و تم ضبط عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" مالك محل منظفات – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها" ،كما إعترفا بإرتكابهما عدد(5) وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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