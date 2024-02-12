وكيل "صحة القليوبية" يجري جولة مفاجئة لمستشفى القناطر الخيرية

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة لمستشفى القناطر الخيرية في ساعات متأخرة من مساء أمس، تأكد خلالها من الانضباط الإداري بالمستشفى.

بدأ وكيل الوزارة جولته المرورية بتفقد قسم الاستقبال، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، مؤكدًا على معاون المستشفى بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمكان، خاصة بعد زيادة عدد أفراد الأمن والنظافة بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة وبنك الدم والمعمل، ولاحظ أثناء المرور وجود نقص ببعض المستلزمات الخاصة بالمعمل، مما دعى بتكليف مدير إدارة المعامل بالمديرية باستيفاء كفاءة المستلزمات الخاصة بالمعمل، ومحاولة التنسيق بين المستشفيات للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

كما أكد "الجزار" سرعة التواصل مع المختصين لاستكمال القسم الخاص بمعمل البكتيريولوجي، وأشاد بتواجد الفريق النوباتتجي بقسم المعمل والأشعة والالتزام بحضور النوباتجية.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم العناية المركزة للكبار، والذي بلغت نسبة الاشغال به مايقارب 95 بالمائة، موجهًا بضرورة المتابعة اللصيقة للمرضى والتسجيل في سجل المريض بشكل مستمر.

كما راجع "الجزار"، جميع سجلات المرضى بالعنايات المركزة والحضانات للتأكد من التغطية المالية لكل مريض، لضمان توافر الادوية والمستلزمات الخاصة بهم، موجهًا بخصم حافز التقييم لبعض العاملين لعدم الدقة في التسجيل في سجلات المرضى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، المرحلة الأولى من مجمع عنايات الأطفال الذي جرى تجهيزه مؤخرًا، وأشاد بالأداء المتميز والكفاءة العالية لفريق العمل، ومدى إلمهامهم العلمي بكل مايخص الحالات.

ووجه "الجزار" بضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز 5 أسرة للعناية المركزة الإضافية للمرحلة الأولى من مجمع الرعايات، لتصل القدرة الاستيعابية بأسرة مجمع رعايات الأطفال إلى 15 سرير بدلا من 10 أسرة كمرحلة أولى من التشغيل.