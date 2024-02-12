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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استدعاء أسرة سيدة عثر على جثتها بمنطقة بدر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة بدر، باستدعاء أسرة ربة منزل عثر على جثتها وجثة رضيعها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة بدر لسماع أقوالهم، وتبين أن الزوجة تقيم مع زوجها بشقة سكينة بمنطقة بدر وتوفيت أثناء محاولة وضع جنينها.

كشفت التحقيقات الأولية، عن أن السيدة توفيت أثناء محاولة وضع جنينها لحظة تواجدها بمفردها داخل شقتها بمدينة بدر بالحي الثالث، ليلحق بها جنينها متأثرا بوفاة والدته.

كان قسم شرطة بدر  تلقي بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وابنها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة بدر.
وانتقلت قوات الأمن المكان الواقعة وتبين وجود جثة سيدة ورضيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة توفيت داخل مسكن داخل شقتها جثة رضيعة داخل شقته جثة ربة منزل جثة سيدة جثة رضيع بمدينة بدر