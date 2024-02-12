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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تخوض مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن المقاومة الفلسطينية خاضت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

ومنذ قليل، وصل عدد كبير من الشهداء والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة "أبو جزر" بحي النصر شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

كما وصل أكثر من 100 شهيد و230 مصاب إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة  .
ويستمر العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على آلاف النازحين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.  

المقاومة الفلسطينية مواجهات عنيفة قوات الاحتلال مخيم بلاطة