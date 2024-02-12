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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر الجمعية وسط رفح

وصول المصابين المستشفى
وصول المصابين المستشفى الكويتي
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، قالت أن الاحتلال يكثف الغارات الجوية مستهدفًا المنازل المأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية والمسيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي في سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بأماكن متفرقة داخل قطاع غزة ووسط وشمال مدينة رفح.

ومنذ قليل أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات المصابين والشهداء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر مسجدي الهدى والرحمة شمال ووسط رفح، وتم نقلهم إلى المستشفى الكويتي وسط رفح.

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