مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مُستوطنون، اليوم /الأحد/، باحات المسجد الأقصى المُبارك، في مدينة القدس المُحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية بعد اقتحامهم للأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وسط انتشار مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات المسجد، حيث تم فرض قيود على دخول المصلين.



ويقتحم المُستوطنون الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.