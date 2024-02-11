نهائي أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتعادل أمام نيجيريا في الدقيقة 62 (فيديو)

نجح منتخب كوت ديفوار في تعديل النتيجة أمام نيجيريا، بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما، الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، بنهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف نيجيريا ويليام تروست إيكونج من أول فرصة للنسور في الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعدما استغل ضربة ركنية، لتشتعل الأجواء في المباراة.

وفي الشوط الثاني، أحرز فرانك كيسية هدف التعديل لصالح الأفيال في الدقيقة 62 برأسية رائعة من ركلة ركنية.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلين كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري، فرانك كيسيه، سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا، ماكس جراديل، سيباستيان هالر

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

