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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

إقامة خدمة تقديس الزيت في بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية

ارشيف
ارشيف
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أُقيمت في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة في بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية مساء يوم الأربعاء، خدمة صلاة تقديس الزيت، حيث تُقام هذه الصلاة خلال أسبوع الآلام المقدس لتقديس وشفاء النفوس والأجساد استعداداً لاستقبال آلام وقيامة المسيح.

وترأس الخدمة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وشاركه فيها ستة أساقفة من أخوية القبر المقدس، ليكون المجموع سبعة.

تُعتبر خدمة تقديس الزيت واحدة من أسرار الكنيسة السبعة، حيث يتم خلالها قراءة سبع أناجيل وسبع رسائل على الزيت لتقديسه. ثم يقوم البطريرك بمسح الأساقفة بالزيت المقدس، والأساقفة بمسح البطريرك، يليهم الرهبان وجميع المؤمنين لشفاء النفس والجسد.

 

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