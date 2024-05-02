«الزراعة» ترفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد شم النسيم.. حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك.. ضخ السلع في منافذ ومعارض الوزارة.. وحديقة الأسماك وحدائق الحيوان بالمحافظات تستعد لاستقبال الزوار

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، واتخاذ اللازم لرصد أي مخالفة في مهدها والازالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بما في ذلك إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان " لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ لضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية أو الإفراج عن الواردات وفحص السلع الإستراتيجية.

وأصدر القصير، توجيهاته أيضا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع وعرض الأسماك والأسماك المملحة والمدخنة، لضمان سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.

كما وجه المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسئولين عن الإنذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار في رصد أي ظواهر مؤثرة وإصدار الارشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة.

وأكد وزير الزراعة، على مسئولي التقاوي مواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود قصور في توزيع التقاوي خاصة القطن والأرز والذرة على المزارعين فى وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة ، وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات وذلك لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشوان والصوامع التابعة لوزارة التموين .

من جانبها شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق عرض وبيع الأسماك، بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع الأسماك وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة، وتشمل الحملات التفتيشية أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى.

تتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانب آخر استعدت حديقة الأسماك بالجبلاية وحدائق الحيوان بالمحافظات، لاستقبال الزوار خلال أعياد الربيع وشم النسيم، حيث تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات استعدادا لأعياد شم النسيم.



وقال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة ان الهدف من الحملة والعرض هو اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال فترة اعياد شم النسيم، من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات، مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

وأضاف ان نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس.

كما أكد "جلال" ان حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.