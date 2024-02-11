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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يكرم رئيسه لبلوغه سن المعاش

مجلس مدينة الحسنة
مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يكرم رئيسه لبلوغه سن المعاش
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نظم اليوم مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء  ومجلس اتحاد القبائل العربية احتفالية كبرى لتكريم سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة لبلوغه سن المعاش بحضور قيادات أمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء المجالس ونائب رئيس مركز ومدينة الحسنة  والقيادات التنفيذية بمركز الحسنة  وسكرتير مركز مدينة الحسنة وعدد من مديرى الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحسنة.
بدأ الحفل بالقرآن الكريم  ثم كلمة الترحاب بالحضور حيث كانت الكلمات جميعها فى يوم الوفاء تقديرا لما بذله من جهد وما قدمه من عطاء لخدمة وطننا الغالى،وبصماته الملموسة فى تطوير منظومة العمل بمركز ومدينة الحسنة خير شاهد.
وأشاد جميع الحضور بأن  خلال فترة عمله والتي اتسمت بالجدية والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،وكذلك متابعته لكافة اعماله بالمركز وجميع الوحدات المحلية والقري التابعة له وقد اعتبرته القبائل العربية ابنا لها وليس رئيسا لمركز الحسنة وقاموا بتقديم الهدايا والدروع تعبيرا عن حبهم له 
وأعرب اسعد خليل بغدادى عن امتنانه وشكره لكل من حضر وهنأ وشارك فى احتفالية خروجه للمعاش.

وأكد أن تكريمه جاء لإرسال رسالة للجميع بأن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مطالبا زملائه باستكمال مسيرة العمل والكفاح.

 أعرب عن سعادته وامتنانه بالتكريم وشكر اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من جميع الحضور الذين أتوا اليوم من محافظات أخرى ليكونوا معه في هذا اليوم ، قائلا إنه لم يدخر أي جهد خلال الفترة التي قضاها داخل مركز ومدينة الحسنة.

وأوضح  التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلي رأسهم المحافظ والذين شرف بالعمل معهم، لافتا إلى أن ما أُنجز في مركز ومدينة الحسنة  هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد، وتمنى دوام التوفيق والسداد لكل العاملين.
وفي النهاية تمنى الجميع لسيادته التوفيق والنجاح  مطالبين بأن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به، ونموذج للوفاء والتقدير، متمنياً له حياة كريمة سعيدة بين أبنائه وأسرته. 

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