«الضفة الأخرى» يعرض إنفوجرافًا عن «الحرب الشرسة التي خاضتها مصر على الإرهاب»

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، انفوجرافًا عن الحرب الشرسة التي خاضتها مصر على الإرهاب على الأصعدة كافة في الموجة الثانية.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، إنه يوضح لنا الانفوجراف عن الحرب الشرسة التي خاضتها مصر على الإرهاب على الأصعدة كافة في الموجة الثانية كيف تضافرت الجهود الأمنية من خلال المواجهات الميدانية التي قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في دحر وتعقب تنظيمات الإرهاب مع الجهود الفكرية للمؤسسات الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وكبار المفكرين والمثقفين في كشف زيف وبطلان فكر تلك الجماعات.

وأوضحت أن المثال الأبرز هنا هو دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومقرها في القاهرة، حيث تنسق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية، وسعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم للتصدي لظاهرة التطرف الفكري والديني، وتصحيح الصورة والمفاهيم المغلوطة المشوهة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات والمشاريع والإصدارات التي شارك فيها عدد كبير من المفتيين ورجال الدين حول العالم، وذلك لتقديم حلول واقعية فعالة للتحديات الإفتائية للمجتمعات المسلمة من خلال تعزيز التنسيق بين دور وهيئات الإفتاء في العالم.