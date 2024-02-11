مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا قاتلًا من عرين أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

انتزع مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرًا عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 17، لكن أستون فيلا لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 67 من ركلة جزاء نفذها بنجاح دوجلاس لويز.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، خطف سكوت ماكتومناي هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 86، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، رافائيل فاران، دالوت

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 41 في المركز ليحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 46 في المركز الرابع.