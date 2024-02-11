نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة تطوير المنشأت بكلية الآداب ويتابع سير العملية التعليمية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على تقديم المساندة الدائمة والدعم المستمر لكلية الآداب، والتي تشهد حاليا طفرة في التطوير، مشيدا بالبرامج الدراسية التي تقدمها كلية الآداب، وملائمتها مع وظائف المستقبل، مؤكدا على ضرورة أن تؤدي الأقسام العلمية بالكلية دورها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع، موجهًا بضرورة العمل خلال الفترة القادمة على استكمال تطوير وتجديد مباني الكلية مع ضرورة مراعاة تحقيق الانسجام للطابع المعماري لمباني الكلية.

وترأس الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الآداب، اجتماعا اليوم، مع وكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام، والمشرفين على البرامج الدراسية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها متابعة سير العملية التعليمية، ومتابعة كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في الفصل الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد عبد المولى عمليات التطوير التي تشهدها كلية الاداب، وأعمال الصيانة للمباني والمنشآت، وزيادة عدد القاعات الدراسية، ومتابعة تجهيزات المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات.

وأكد الدكتور عبد المولى على ضرورة الإلمام بالقوانين وتطبيقها في الأعمال الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهًا بضرورة صرف المكافأة المستحقة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، والعمل على جذب الوافدين داخل الكلية خاصة فى المرحلة الجامعية الأولى.

وقام نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الآداب، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال التطوير والتجديد، والتى شملت تجديدات استديو الإذاعة والتلفزيون، ووحدة التجهيزات الصحفية التابعين لقسم الإعلام بالكلية، معلنًا عن قرب افتتاح عدد من القاعات الدراسية بالكلية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وافتتاح المقر الجديد لإدارة شئون الطلاب.