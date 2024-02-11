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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بقصد حجبها عن الأسواق.. الداخلية تضبط 1227 طن مكرونة وأعلاف حيوانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على (مخزن "بدون ترخيص" بالشرقية) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المكرونة بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخله على كمية قدرها (1000 طن مكرونة).

كما تم ضبط القائمين على (مصنع ومخزنين "بدون ترخيص" بالجيزة) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلهم على (227 طن أعلاف حيوانية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

الرقابة على الأسواق ضبط 1227 طن مكرونة وأعلاف حيوانية