إجراء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بشمال سيناء

شهدت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أجراء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن.

وتابع محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم، بدء فعاليات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، المقامة بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل وتوفير جميع ما يلزم لهذه المسابقة.

وتقام المسابقة تحت إشراف الشيخ بهنساوى النجار، موجه عام شؤون القرآن الكريم، وعبدالغفار عبدو، مدير الكمبيوتر التعليمي، ومشاركة معلمي الحاسب الآلي بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية.

ويشارك بالمسابقة طلاب معاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية بالمراحل الدراسية المختلفة، ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والرواق الأزهرى.

كما تفقد الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لسير العملية التعليمية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بمجمع السمران، ومجمع الصفا، ومجمع الريسة، ومعهد بنين العريش الثانوي، وذلك لمتابعة سير العمل، وبرفقته الشيخ مصطفى شلبي، مدير التعليم الثانوي، والأستاذ شعبان هنو، مدير التعليم الابتدائى.