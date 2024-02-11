ماجدة خيرالله: فيلم أهل الكهف له جمهوره السينمائى الخاص

أوضحت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، أن فيلم "أهل الكهف" ينتمي إلى فئة الأعمال الفنية التي تتطلب إنتاجًا ضخمًا، مما يُعيق تواجدها بشكل متكرر أو منتظم. ويعود ذلك إلى التكلفة الإنتاجية الباهظة التي تتضمن أجور عدد كبير من النجوم المشاركين، بالإضافة إلى صعوبة إخراج المشاهد المجمعة وتصويرها في أماكن خارجية.

وأشارت "خيرالله" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إلى أن جمهور السينما يميل إلى تلك النوعية من الأعمال الفنية، ويُحبّذ مشاهدتها في أفلام السينما العالمية والأمريكية. لكنها شددت على أهمية أن تكون جميع عناصر العمل الفني على قدر المسؤولية، بدءًا من الفنانين المشاركين، مرورًا بالكتابة والتصوير، وصولًا إلى الإخراج، وذلك لضمان نجاح العمل بشكل يليق.

واختتمت الناقدة الفنية، أن الفن المصرى مليئ بالمواهب الفنية والكتاب القادرين على الكتابة لهذا النوع، ومصر قدمت من قبل أعمال فنية على قدر من المنافسة وأبرزها فيلم الناصر صلاح الدين.

أبطال فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم أهل الكهف فى الموسم السينمائى الصيفى المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، غادة عادل، أحمد فؤاد سليم، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.