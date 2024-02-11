ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال ال24 ساعة الماضية،وبلغ إجمالى مضبوطاتها قرابة (569 طن سلع تموينية أبرزها "107 طن أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر" – 438 ألف لتر مواد بترولية – 30 ألف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.