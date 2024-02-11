أبوجريشة: سياسات المجالس السابقة أغرق الإسماعيلي في الديون

أبدى علي أبوجريشة رئيس جهاز كرة القدم بنادي الإسماعيلي، ارتياحه الشديد بالصفقات التى تعاقد معها النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوي لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للإسماعيلي.

وأضاف “أبو جريشة” خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا لتقدم اللاعبين الجدد، أن النادي مر بفترة عصيبة بسبب سياسات المجالس السابقة التى ساهمت في إغراقه بالديون، وعلينا الالتفاف حوله لعبور تلك الأزمة.

ونجح النادي الإسماعيلي في ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى كابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، والكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق.