دراسة حديثة: البنك الزراعي المصري دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه

أظهرت دراسة حديثة لمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي ومساندة صغار الفلاحين بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين في الريف، وأشادت الدراسة بجهود البنك في توفير التمويل الميسر لمزراعي قصب السكر والسلف الزراعية بفائدة 5 % لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.

وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان “أزمة تراجع زراعة قصب السكر في مصر"، وتناولت المشكلات التي تواجه مزراعي قصب السكر وتسببت في تراجع إنتاجية محصول القصب.

وأشار مركز رع للدراسات الاستراتيجية، إلى أن البنك الزراعي المصري قام بدعم مزارعين القصب بـ 2 مليار جنيه في يوليو 2023، بالإضافة الى أنه قام بمعالجة مشكلة الديون المتراكمة على الفلاحين من خلال تسوية أكثر من 8 مليون جنيه، ورفع القيمة التسليفة للفدان الواحد خلال عام 2022 إلى 26 ألف و22 ألف بعد أن كانت 15 ألف جنيه.

وأوضحت الدراسة أن حجم تمويلات البنك الزراعي مليار و672 مليون جنيه، بينما بلغ تمويل شركات القصب مليار و350 مليون جنيه، فضلًا عن قيام البنك بتمويل أكثر من 70 جمعية لخدمة المزارعين.

وأكدت الدراسة البحثية على توفير البنك تمويلات لصغار المزارعين من خلال تكاليف منخفضة وتسهيلات في السداد، حيث يقدم لصغار المزارعين قرض المحاصيل الزراعية، لتمويل تكاليف انتاج المحاصيل الحقلية والبستانية بفائدة 5%.

وفي السياق ذاته أبرزت الدراسة البحثية التأثير الإيحابي لقيام البنك الزراعي بتسوية مديونيات المزراعين المتعثرين للتخفيف عنهم وتشجيعهم على الإنتاج فضلا عن المبادرات التمويلية والتشجيعية التي يقدمها البنك الزراعي لصغار المزارعين، حيث طرح البنك الزراعي مبادرة تمويل شتلات قصب السكر، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعي بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.