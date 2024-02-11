الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لستاد ريمس فى مواجهة لوريان

أعلن ويل ستيل المدير الفني لفريق ستاد ريمس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق ستاد ريمس كالتالي:

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: توماس فوكيت، جوزيف أوكومو، يونس عبد الحميد، سيرجيو اكييمي.

خط الوسط: كايتو ناكامورا، بينجامان ستامبولي، تيدي توما.

خط الهجوم: جونيا ايتو، مارشال مونيتسي، محمد دارامي.

ويحتل فريق ستاد ريمس المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما يقع فريق لوريان فى قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 16 نقطة.