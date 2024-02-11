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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لستاد ريمس فى مواجهة لوريان

ستاد ريمس
ستاد ريمس
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أعلن ويل ستيل المدير الفني لفريق ستاد ريمس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق ستاد ريمس كالتالي:
حراسة المرمى: ياهفان ديوف.
خط الدفاع: توماس فوكيت، جوزيف أوكومو، يونس عبد الحميد، سيرجيو اكييمي.
خط الوسط: كايتو ناكامورا، بينجامان ستامبولي، تيدي توما.
خط الهجوم: جونيا ايتو، مارشال مونيتسي، محمد دارامي.

ويحتل فريق ستاد ريمس المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما يقع فريق لوريان فى قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 16 نقطة.

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