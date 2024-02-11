"الأقصر السينمائي" يوقد شمعته الـ 13.. فعاليات متنوعة وأفلام جديدة (صور)

تشهد محافظة الأقصر، إقامة الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي تقام خلال الفترة من 9 من شهر فبراير الجاري وتستمر حتي 15 من نفس الشهر، وهو المهرجان الذي انطلق في عام 2011 وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبالشراكة مع وزارات السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والخارجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، والبنك الأهلي المصري، ورعاة آخرين.

وتتميز الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بخصوصية كبيرة نظراً لحالة الزخم الفني التي تستمر عللى مدار أيام المهرجان سواء من حيث الفعاليات أو الأفلام أو التكريمات التي ستتم خلال الافتتاح، حيث تم الإعلان عن أسماء المكرمين في دورة هذا العام، وهم، المخرج المصري الكبير خيري بشارة، والنجمان المصريان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المنتج المصري الكبير جابي خوري، المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون، والمخرجة البوركينابية آى كيتا يارا، وعلى هامش المهرجان يتم الاحتفال بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس، كما سيتم تكريم عدد من أبطال أفلام المخرج الكبير خيري بشارة، والتي تعرض على هامش المهرجان وهم: أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي، سحر رامي، وأسماء الراحلين عزت أبو عوف، سامي العدل وحسين الإمام، ويتم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ختام المهرجان.

المحافظة استعدت لانطلاق المهرجان، حيث عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان السينما الإفريقية، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، لبحث التفاصيل النهائية الخاصة بالمهرجان، بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والنائبة اماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وقيادات وممثلي الاثار والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، والكهرباء وممثلي الفنادق بالأقصر.

وخلال الاجتماع، أكد نائب محافظ الأقصر، أن صناعة السينما، هي إحدى أدوات القوة الناعمة التى تساهم بشكل كبير فى الدعاية لمصر، مشيرًا إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ساهم فى مد جسور من الثقافة والتفاهم للربط بين شعوب القارة الإفريقي لافتا الي تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة بهدف خروج المهرجان في صورة مشرفة تليق بعظمة وحضارة الأقصر.

أهالي الأقصر يشاهدون 350 فيلم مجاناً

كما التقت "البوابة" السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، للوقوف على تفاصيل الدورة الثالثة عشرة، حيث قال أنه تم الاستعداد لهذه النسخة منذ نهاية النسخة الماضية، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة وتنسيقا مع مواعيد المهرجانات الافريقية الأخرى، وتم فتح باب استقبال الأفلام من يوم 15 سبتمبر 2023 حتى 25 نوفمبر 2023 لمسابقات الأفلام الطويلة (الروائية والتسجيلية) ومسابقة الأفلام القصيرة (روائية وتسجيلية وتحريك) ومسابقة أفلام الشتات الافريقية الي جانب مسابقة أفلام الطلبة المصريين، مشيراً إلى أنه تقدم إلى هذا النسخة نحو 350 فيلما من مختلف الدول الإفريقية، ومستوى الأفلام كان جيدا للغاية، وتم اختيار الأفلام المشاركة عند طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي، كما سيتم عرض الافلام مجاناً ، فيما يقام حفل الافتتاح يقام في معبد الأقصر بحضور عدد كبير من نجوم السينما وسفراء عدد من الدول الافريقية.

الدورة تحمل اسم المخرج خيري بشارة

وعن تفاصيل الدورة الجديدة، قال فؤاد، أنه تم إقامة مؤتمر صحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13 بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، حيث تم الوقوف دقيقة حدادا على شهداء الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين، وتم الإعلان عن تفاصيل الدورة والتي تحمل اسم المخرج المصري الكبير خيري بشارة، أحد أهم مخرجي الواقعية الجديدة في السينما المصرية. وبهذه المناسبة، يصدر المهرجان كتاب بعنوان "السينما لها أجنحة" بقلم الناقد عصام زكريا عن أعمال بشارة السينمائية ورحلته الفنية والإنسانية المميزة، بالإضافة إلى نشرة المهرجان ويرأس تحريرها الناقد الفني زين العابدين خيري شلبي.

وأضاف السيناريست سيد فؤاد، أنه في الدورة الجديدة أيضا نتذكر من اعطوا لصناعة السينما الإفريقية، حيث سيتم تكريم اسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، والتي تعد أول مخرجة سينمائية قادمة من دول جنوب الصحراء، حيث تميزت أفلامها بالتعبير القوي عن شخصية المرأة الإفريقية وواقع الفلاحين الأفارقة، وفي إطار هذا التكريم، سيصدر المهرجان كتابا عن الراحلة فاي بقلم الناقدين تيرنو ابراهام ونجيب ساجنا.

احتفاء بمئوية فؤاد المهندس

وتابع، كما سيتم تكريم لناقد المغربي نور الدين الصايل، الناقد المصري رؤوف توفيق، كما نهديها للفنان طارق عبد العزيز، وكذلك نحتفي بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس، باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما، مشيراً إلى أن البوستر هذا العام صممه فنان شديد الخصوصية المصرية وشديد العالمية هو الفنان الكبير محمد عبلة، والهوية البصرية للفنان محمود إسماعيل.

سينما "مالي" ضيف شرف احتفالاً بيوبيلها الذهبي

فيما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن المهرجان استقر على إختيار دولة مالي كسينما ضيف شرف هذه الدورة نظرا لتاريخها السينمائي الكبير حيث قدمت لإفريقيا والعالم سينمائيين كبار مثل سليمان سيسيه وشيخ عمر سيسوكو، وكذلك لوجود أجيال سينمائية شابة واعدة حيث تعد السينما في مالي أحد أهم روافد السينما الإفريقية، حيث سيتم الاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس صناعة السينما في هذه الدولة.

ووجهت المخرجة عزة الحسيني، الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان يحمل هذا العام شعار "إفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين، خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيتم خلال المهرجان تنظيم العديد من ورش العمل لصناعة الأفلام بالتليفون، وورشة لأفلام الكارتون، وورشة للتمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وأخري لكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها من الورش.

وأوضحت أن المهرجان هذا العام يحتفي بعقد توأمة مع مهرجان خريبكة، ويعرض مجموعة من مجموعة من الأفلام لعدد من كبار المخرجين المغاربة، ومن خلال مشروع "فاكتوري" نجهز 7 مشروعات جاهزة للإنتاج، كما نقدم ورشة لكتابة الفيلم القصير، بالشراكة مع فيلم إندبندنت في أمريكا، فضلا عن منصة المنتجين والذي تقدم مجموعة من الفعاليات.

محمود حميدة: المهرجانات ليست فرحا حتى نلغيه

وحول إقامة المهرجان وسط أحداث الإبادة الجماعية التي مازالت تحدث في قطاع غزة، قال الفنان محمود حميدة، إن البعض يتعامل مع المهرجانات على أنها فرح، ونحن تعودنا إذا مات عزيز لدينا وعندنا فرح ألغيناه، ولكن مهرجان الأقصر مهم جدا ويجب دعمه حتى يستمر، مشددا على أن المهرجانات جزء مهم من صناعة السينما وليست فرحا حتى نلغيه لأي سبب، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ينظر داعمي المهرجانات على أنها أعمال خيرية بل إنها عملية تشاركية في الصناعة السينمائية لذلك يطلق sponsership في صناعة السينما العالمية.

جابي خوري: يمكن استغلال مهرجان الأقصر لجلب عملة صعبة

فيما أكد المنتج جابي خوري، إن المهرجان يلاقي صعوبات كبيرة جدا، ولا أعرف كيف يستمر القائمون عليه في تنظيمه، والحقيقة أن المهرجان جزء من صناعة السينما، ويمكن استغلال مهرجان الأقصر بجلب عملة صعبة للبلاد، واتمنى أن يكون هناك رؤية واضحة لهذه الصناعة واتمنى أن يكون هناك جلسات تجمعنا بالمسئولين بوزارة الثقافة لبحث فرص دعم هذه الصناعة بما فيه الخير لمصر.

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