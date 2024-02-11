الننى بديلا فى مواجهة أرسنال ووست هام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي.

ويجلس محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى على دكة بدلاء أرسنال، منتظرًا أعطاءه فرصة المشاركة خلال مجريات المباراه.



ويحتل فريق ارسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 36 نقطة.