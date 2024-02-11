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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة يصل القاهرة لحضور منافسات بطولة إفريقيا

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة
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وصل اليوم الأحد السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري على صالة 4 بإستاد القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلي "باو" كلًا من: "جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للعبة.

ومن المنتظر أن يحضر "باو" منافسات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها على أن يشارك في مراسم تتويج الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الأفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

جدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

ميشيل باو الاتحاد الافريقي لريشة الطائرة بطولة افريقيا