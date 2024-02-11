انطلاق التصفيات الثانية لمسابقة الإمام الأكبر بجنوب سيناء.. صور

انطلقت اليوم الأحد، بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء التصفيات الثانية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في حفظ القرآن الكريم للعام الجاري، لطلاب المعاهد الأزهرية والمكاتب الأهلية وأروقة الأزهر الشريف، بإشراف إدارة شئون القرآن الكريم ومشاركة إدارة الكمبيوتر التعليمي، والتي تستمر أعمالها حتى الخميس الموافق ١٥ من فبراير الجاري.

وفي أول أيام المسابقة تابع مضر عبد السميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، انتظام أعمال المسابقة، وتنفيذ الضوابط الخاصة بها، ونبه على التعاون من كل المعنيين لإنجاح المسابقة، وظهورها بما يليق بحفطة كتاب الله عز وجل.

يشار إلى أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.

وتتضمن رؤية المسابقة العناية بكتاب الله –تعالى - حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، ونشره في ربوع العالم؛ وترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله. بينما تتضمن رسالة المسابقة:

تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه.

تطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليًا.

اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

تهيئة وإعداد الناشئة والشباب للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

إعداد محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهري الوسطي؛ ليكونوا نواة لنشر الكتاتيب ذات التوجه المعتدل في المجتمع.

بناء نسق من القيم القرآنية الحضارية لدى الناشئة تنعكس على سلوكياتهم وأخلاقهم.

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