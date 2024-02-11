وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سوق الجملة بالسادس من أكتوبر





تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر في إطار الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والاطمئنان علي جودة المعروضات.

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة علي مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم علي ١٨ باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السوق، بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يقام علي مساحة ١٢٠ م ويضم ٢ باكية ، بالإضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة داخل السوق لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال جولتهما في سوق الجملة بمدينة أكتوبر علي لقاء عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالسوق، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

من جانبهم، أكد تجار سوق الجملة على دعم جهود الحكومة الحالية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذى تقوم به أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق الجملة لدعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضى وتستمر لمدة 6 شهور، مطالبًا التجار بسوق الجملة في أكتوبر باستمرار دورهم الدعم لجهود الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين وتوفير السلع اليومية بأسعار مخفضة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة من الوزارة بصورة يومية لجهود المحافظات في التوسع بالمنافذ والمعارض لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن في المحافظات بأسعار مخفضة طبقًا للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء وزيادة المعروض من السلع والتصدى لظاهرة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، لافتًا إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما وجه وزير التنمية المحلية بدراسة توفير منافذ لبيع الأسماك واللحوم أسوة ببعض أسواق الجملة الأخري بعدد من المحافظات.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك كمرحلة أولى، لضمان تحقيق أكبر استفادة للمواطنين مؤكدًا انه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

كما أكد محافظ الجيزة انه تقرر إعفاء المواطنين من سداد اي رسوم لدخول سوق الجملة والحصول علي احتياجاتهم في اطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها مشيرًا إلى أنه جاري تجهيز عددًا من المعارض السلعية ( أهلآ رمضان ) تغطي كافه قطاعات المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق أقصي إستفادة منها.

وأكد محافظ الجيزة علي تفعيل الدور الرقابي وقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها علي مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، وشدد على مدير مديرية التموين بضرورة توفير كميات كافية من السكر لسد احتياجات المواطنين.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور عصام شعث مساعد الوزير للمحليات واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، ومن محافظة الجيزة ابراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعلي عبد الصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بالسادس من أكتوبر وهالة غريب مدير مديرية التموين وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.