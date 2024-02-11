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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مسن يلقى زجاجة مولوتوف أمام منفذ غذائي بالجيزة وإصابة طالب بحروق

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب طالب يبلغ من العمر 12 عامًا بحروق من الدرجة الثانية في البدرشين، بعد أن ألقى مُسن زجاجة مولوتوف أمام منفذ بيع مواد غذائية.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الحوامدية بوصول الطالب «حمدي، أ» يعاني من حروق شديدة في الوجه والصدر واليد من الدرجة الثانية، وبإجراء التحريات تبين أن المشادة نشأت بين صاحب المحل «سعيد، م» البالغ من العمر 44 عامًا والمُسن «سعيد، ن» البالغ من العمر 60 عامًا، بسبب أولوية الدور في توزيع المواد.

وفي تطور غير متوقع، ألقى الرجل المُسن زجاجة مولوتوف أمام المحل، ما أدى إلى إصابة الطالب بشكل خطير، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني وتمت إحالته للتحقيقات.
 

احالته للتحقيق الأجهزة الأمنية امن الجيزة بحروق من الدرجة الثانية بمديرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية حروق شديدة