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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الأردني يعلن عن وفاة طيارين خلال رحلة تدريبية

طائرة اردنية
طائرة اردنية
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أعلن الجيش الأردني يوم الأحد عن وفاة طيارين خلال رحلة تدريبية لطائرة من طراز (GROP) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطائرة الأردنية تحطمت خلال تدريب في قاعدة الملك حسين الجوية في المفرق.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة الرائد طيار عمر عطا العبادي والنقيب طيار محمد عبد الله الخضير.

في 5 يونيو 2022، تحطمت طائرة من نفس الطراز خلال مهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، مما أدى أيضًا إلى وفاة طيارين اثنين.

وفي حادث آخر، وقع في 19 يونيو 2023، تحطمت مروحية من طراز "كوبرا" خلال مهمة تدريبية في منطقة البقعة غرب عمان، مما أسفر عن إصابة طياريها.

الجيش الأردني الأردن