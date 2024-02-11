تدريب الزمالك.. أحمد حمدي يواصل برنامجه التأهيلي

خاض أحمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الأحد .
وجاء تأهيل اللاعب وفقا للبرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه من إصابة العضلة الضامة في مباراة ودية للزمالك مؤخرا .
وكان لاعبو الزمالك قد احتفلوا بعيد ميلاد أحمد حمدي على هامش المران اليوم الأحد، وقام اللاعبين والجهاز الفني بتهنئة اللاعب وتنظيم ممر شرفي له .
وعلى هامش مران اليوم، خضع ياسر حمد مدافع الزمالك لتدريبات إضافية من أجل وصوله لمستوي بدني مميز .
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .