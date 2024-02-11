ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين في الاتجار بالأسلحة النارية بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول ضبط 4 اشخاص متهمين بالإتجار في الأسلحة النارية، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم "4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسلحة الإتجار بالأسلحة بجنوب الجيزة ضبط